Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig içerisinde geçen hafta gerçekleşen Altınordu – Bursaspor maçının galibi Altınordu olmuştu. Bursaspor’a karşı son dakikada attığı gol ile birlikte durumu 2-1 haline getirerek maçı kazanan Altınordu, bakalım bu hafta da aynı performansı sergileyebilecek mi?

Altınordu ve Boluspor yarın Altınordu’nun evi olan Bonova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda buluşacak. Yarın düzenlenmesi beklenen maçın hakemi Yasin Kol olacak. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ahmet İlhan’ı ise bu haftanın maçında göremeyeceğiz. Bir süredir cezalı olan Yusuf Yalçın’ın cezası sona erdi ve kendisini yarın sahalarda göreceğiz. Lig üzerinde gittikçe yükselmekte olan Altınordu, Boluspor’u da mağlup edip zirvelere tırmanmaya devam etmek istediğini aktardı. Fanatikler maçın nasıl sonuçlanacağını görmek için sabırsızlanıyor.