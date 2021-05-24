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Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off final karşılaşmasında iki İzmir ekibi Altınordu ile Altay mücadele edecek. Kıyasıya mücadeleye sahne olacak maçın ne zaman oynanacağını birçok taraftar araştırmaya başladı. Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:12
Altınordu - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1.Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor ve Giresunspor sonrasında üçüncü ve  son takım play- off final karşılaşması ile belirlenecek. Samsunspor'u saf dışı bırakan, Altınordu ile İstanbulspor'u eleyen Altay finalde karşı karşıya gelecek. İki İzmir ekibinin taraftarları ve futbolseverler heyecanlı karşılaşmayı beklemeye başladılar.

Altınordu-Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

İki İzmir takımının karşı karşıya geleceği TFF 1.Lig play - off finalinde oynanacak mücadele 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'e yükselemeyen Altay ile yaklaşık 40 yıldır Süper Lig'de olmayan Altınordu, play-off final karşılaşmasına mücadele edecek. İzmir'den en son 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe iki takımla yer alırken uzun bir aradan sonra önümüzdeki sezonda iki İzmir ekibi Süper Lig'de mücadele edecek.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:12
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