TFF 1.Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor ve Giresunspor sonrasında üçüncü ve son takım play- off final karşılaşması ile belirlenecek. Samsunspor'u saf dışı bırakan, Altınordu ile İstanbulspor'u eleyen Altay finalde karşı karşıya gelecek. İki İzmir ekibinin taraftarları ve futbolseverler heyecanlı karşılaşmayı beklemeye başladılar.

Altınordu-Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

İki İzmir takımının karşı karşıya geleceği TFF 1.Lig play - off finalinde oynanacak mücadele 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'e yükselemeyen Altay ile yaklaşık 40 yıldır Süper Lig'de olmayan Altınordu, play-off final karşılaşmasına mücadele edecek. İzmir'den en son 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe iki takımla yer alırken uzun bir aradan sonra önümüzdeki sezonda iki İzmir ekibi Süper Lig'de mücadele edecek.