Altay'da korona virüs sayısı 24'e yükseldi

İzmir ekibi Altay’da daha önce 9 futbolcunun korona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 9 olan vaka sayısının 24’e yükseldiği bildirildi. Siyah beyazlı ekibin Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenirken tesislerde dün iki kez dezenfekte çalışması yapıldı.

Futbolcular ve Yücel İldiz’in durumu iyi

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların durumlarının iyi olduğu ve Altınordu maçı öncesinde testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz’inde durumunun iyi olduğu açıklandı. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adamın evinde karantinada olduğu duyuruldu.

Son vakalarla birlikte Altay’da korona virüse yakalanan kişi sayısı 34 oldu. Siyah beyazlılar 30 Ekim Cuma günü oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasına da çıkmayacak. Karşılaşma karantina nedeniyle ertelendi.