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Altay Süper Lig'e çıktı

TFF 1. Lig Play-off final müsabakasında Altay ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Altay 1-0 kazandı ve Süper Lig’e yükseldi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:23
Altay Süper Lig'e çıktı
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Bu sezon Süper Lig’de olduğu gibi alt liglerde de heyecan her zaman yüksek seviyelerde seyretti. Daha önce alt liglerden süper lige çıkan takımlar arasında Adana Demirspor ile Giresunspor bulunuyordu. Süper lige yükselecek olan üçüncü takım play-off karşılaşmaları sonrasında belli olacaktı. Play-off final müsabakasında ise iki tane İzmir takımı karşı karşıya geldi. Altay ile Altınordu takımları Atatürk olimpiyat Stadı’nda final maçı için karşı karşıya geldi.

Altay karşılaşmayı kazanarak 18 yıl sonra süper lige yükselme sevinci yaşadı. Final müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmadaki tek golü 89. dakikada Altay’ın Portekizli forveti tarafından geldi. Antalya süper lige yükselmesiyle birlikte süper Lig’de Göztepe ile beraber iki tane İzmir takımı önümüzdeki sezon mücadele edecek. Son dönemlerde İzmir takımlarının yükselişi devam ediyor. Bu açıdan takımlar arasındaki rekabet günden güne artıyor. Altay takımına önümüzdeki sezon Süper Lig macerasında başarılar diliyor, eskisi gibi başarılı günler yaşamasını diliyoruz.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
AltayAltınordu
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