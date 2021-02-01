Altay Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ı transfer ettiğini açıkladı!

Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşanırken bir açıklama da Altay’dan geldi. Kaleci eksiği nedeniyle ara transfer dönemi başından beri kaleci arayan Altay ekibi kalecisini Polonya’dan buldu.

TFF 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Altay yaptığı son dakika açıklamalarında Polonyalı kaleciile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sözleşme imzalanan Polonyalı kalecinin geçtiğimiz yıllarda Gaziantep FK ve Denizlispor forması giydiği belirtildi. 34 yaşında ki Stackhowiak’ın 1. Lig’de 134, Süper Lig’de 26 ve Ziraat Türkiye Kupasında 1 maça çıkarak başarılı performans gösterdiği açıklandı.