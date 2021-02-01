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Altay Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ı transfer ettiğini açıkladı!

Ara transfer döneminde kaleci almak istediğini açıklayan TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Altay geçtiğimiz yıllarda Gaziantep FK ve Denizlispor kalesini koruyan Adam Stackhowiak ile anlaşma sağladığını açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:25
Altay Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ı transfer ettiğini açıkladı!
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Ara transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşanırken bir açıklama da Altay’dan geldi. Kaleci eksiği nedeniyle ara transfer dönemi başından beri kaleci arayan Altay ekibi kalecisini Polonya’dan buldu.

TFF 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Altay yaptığı son dakika açıklamalarında Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sözleşme imzalanan Polonyalı kalecinin geçtiğimiz yıllarda Gaziantep FK ve Denizlispor forması giydiği belirtildi. 34 yaşında ki Stackhowiak’ın 1. Lig’de 134, Süper Lig’de 26 ve Ziraat Türkiye Kupasında 1 maça çıkarak başarılı performans gösterdiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
AltayKaleciAdam StackhowiakTransfer
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