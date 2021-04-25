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Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’de mücadele eden İzmir ekibi Altay, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Altay’da Osman Özköylü dönemi bitti.

25 Nisan 2021 Pazar 16:32
Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig’in güçlü temsilcileri arasında yer alan ve İzmir ekibi olarak dikkat çeken Altay, teknik direktör değişikliğine gitti. Uzun bir süredir Altay futbol kulübünü çalıştıran Osman Özköylü, kulübü ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşmak suretiyle yolların ayrıldığını ve kendisinin kulübe verdikleri için teşekkür ettiğini, kariyerinde başarılar dilediklerini söyledi.

Konuyla ilgili resmi Twitter açıklamalarında bulunan Osman Özköylü, kulüpten ayrıldığı için üzgün, şaşkın ve kalbi kırık olduğunu ifade ederek alnın ak ve başının dik olduğunu söyledi. Bu zorlu süreçte kendisine destek mesajları atan ve sahip çıkan Altay taraftarlarına ve sevenlerine teşekkürlerini iletti. Osman Özköylü, Altay ile çıktığı 11 karşılaşmada yedi galibiyet alırken, üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Bu ayrılık kararı başarılı teknik adamı derinden üzdü.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
AltayOsman Özköylü
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