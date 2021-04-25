Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Konuyla ilgili resmi Twitter açıklamalarında bulunan Osman Özköylü, kulüpten ayrıldığı için üzgün, şaşkın ve kalbi kırık olduğunu ifade ederek alnın ak ve başının dik olduğunu söyledi. Bu zorlu süreçte kendisine destek mesajları atan ve sahip çıkan Altay taraftarlarına ve sevenlerine teşekkürlerini iletti. Osman Özköylü, Altay ile çıktığı 11 karşılaşmada yedi galibiyet alırken, üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Bu ayrılık kararı başarılı teknik adamı derinden üzdü.
Son Güncelleme: 25.04.2021 16:32