Altay, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig’in güçlü temsilcileri arasında yer alan ve İzmir ekibi olarak dikkat çeken, teknik direktör değişikliğine gitti. Uzun bir süredir Altay futbol kulübünü çalıştıran, kulübü ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşmak suretiyle yolların ayrıldığını ve kendisinin kulübe verdikleri için teşekkür ettiğini, kariyerinde başarılar dilediklerini söyledi.

Konuyla ilgili resmi Twitter açıklamalarında bulunan Osman Özköylü, kulüpten ayrıldığı için üzgün, şaşkın ve kalbi kırık olduğunu ifade ederek alnın ak ve başının dik olduğunu söyledi. Bu zorlu süreçte kendisine destek mesajları atan ve sahip çıkan Altay taraftarlarına ve sevenlerine teşekkürlerini iletti. Osman Özköylü, Altay ile çıktığı 11 karşılaşmada yedi galibiyet alırken, üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Bu ayrılık kararı başarılı teknik adamı derinden üzdü.