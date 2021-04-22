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Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Fenerbahçe doktoru kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumunu açıkladı!

Antrenmanda sakatlanan Altay Bayındır ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Doktor heyeti oyuncunun tedavisine başlarken aynı zamanda Altay Bayındır'ın sahalara ne zaman döneceği ile ilgili tarih verildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:05
Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek? Fenerbahçe doktoru kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumunu açıkladı!
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Geçtiğimiz haftalarda antrenmanlarda elinde kırık oluşan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ın sağlık durumu ile ilgili doktor açıklaması yapıldı. Açıklamalar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar kalecinin sağlık durumunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe doktorundan açıklama

23 yaşında ki başarılı kalecinin antrenmanda skafoid kemiğinde kırık olduğu açıklamalar sonrasında tedaviye alındığı belirtilirken Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu genç kalecinin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır hakkında doktor, ‘Fenerbahçe kaleci Altay Bayındır ilk kontrole geldi. El bileğinin hareketini sağlayan kemikte kırık olduğunu tespit ettik. Erken tanı ve doğru tedavi ile oyuncunun sağlık durumunu düzeltmeye çalışıyoruz. Altay tamamen çim sahalara dönmek üzere konsantre olmuş durumda. Kulüp ve sağlık ekibi olarak Altay’ın yanındayız.’ Açıklamaları yapıldı.

Altay Bayındır sahalara ne zaman dönecek?

Yapılan açıklamalar sonrasında Altay Bayındır’ın ligin son hafta maçı olan Kayserispor deplasmanı ile sahalara geri dönmesi amaçlanıyor denildi.

Altay Bayındır Fenerbahçe performansı

Genç kaleci Fenerbahçe forması ile çıktığı 32 maçta 30 gol yerken 10 maçta kalesini kapattı. Sezon başında Ankaragücü’nden transfer olan Altay Bayındır 69 maçta 80 gol yerken 17 maçta kalesinde gol görmedi.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Altay BayındırFenerbahçeSakatlıkAçıklamaDoktor
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