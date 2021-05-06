Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de son hafta heyecanı yaşanıyor. Son haftalara girilirken bir üst lige çıkma mücadelesi nefesleri kesiyor. Aynı zamanda play-off mücadeleleri sürüyor. TFF 1. Lig’in 34. haftasındailekarşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig’de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig’in 34. haftasında İzmir ekibi Altay ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Altay-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor sorularının yanıtları belli oldu.

Altay, evinde Bandırmaspor’u ağırlıyor. Mücadele 9 Mayıs Pazar 2021 tarihinde oynanacak. Karşılaşma Bonova Aziz kocaoğlu Stadı’nda oynanacak. Altay Bandırmaspor karşılaşması akşam saat 18:00’da başlıyor. Mücadele TRT spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyenleri sunulacak.