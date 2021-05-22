Altay - Altınordu Play Off final ne zaman oynanacak? Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Play-off Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının belli olmasının ardından final maçları netleşti. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer veriyoruz.

Altay ve Altınordu'nun yaptığı maçlarda isimlerinden oldukça sık bahsedilmesinden sonra Altay, İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek tarihe geçti. Altınordu ise 2-2 berabere kaldıklarından final için iki takım karşılaşmaya alındı.

Tarihte ilk defa bir İzmir takımı TT 1.Lig'de oynayacak.

Final ne zaman?

26 Mayıs Çarşamba günü finali oynanacak maçın, 90 dakika içinde bitmezse uzatmaya gidileceği belirlendi.

Bu durumda uzatmalarda atışları penaltılar belirler.

Altay takımı üçüncü kez final heyecanını yaşıyor!

Takımın başında Mustafa Denizli yer alırken, üçünce defa final heyecanını taşıyor. Daha önce mağlup olarak bu aşamalardan geçmişti ve Süper Lig'e yükselemedi.

Atağa geçmesi için önünde 90 dakika kaldı.

Altınordu'da ilk heyecan!

Play-off oynama heyecanını daha önce ucundan kaçıran Altınordu bu turda finale kalmanın heyecanını yaşıyor. Oyuncularının içinde yabancı oyuncu bulundurmadan genç yeteneklerle yola çıkan Altınordu, Altay'a fark atarsa tarihte ilk yaşanarak Süper Lig'e ismini yazdırır.