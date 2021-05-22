İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Altay - Altınordu Play Off final ne zaman oynanacak? Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Altay ve Altınordu'nun TFF 1.Lig play-off turunda finali oynayacağı kesinleşti. Altay-Altınordu ne zaman oynayacak? Maçın saati belli oldu mu? Spor Toto Süper Lig'e kalacak takımların belirlenmesi için oynanacak maçın merak edilen tüm detayları burada!

22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:36
Altay - Altınordu Play Off final ne zaman oynanacak? Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?
Takip Et:

Play-off Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının belli olmasının ardından final maçları netleşti. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer veriyoruz.

Altay ve Altınordu'nun yaptığı maçlarda isimlerinden oldukça sık bahsedilmesinden sonra Altay, İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek tarihe geçti. Altınordu ise 2-2 berabere kaldıklarından final için iki takım karşılaşmaya alındı. 

Tarihte ilk defa bir İzmir takımı TT 1.Lig'de oynayacak.

Final ne zaman?

26 Mayıs Çarşamba günü finali oynanacak maçın, 90 dakika içinde bitmezse uzatmaya gidileceği belirlendi. 

Bu durumda uzatmalarda atışları penaltılar belirler. 

Altay takımı üçüncü kez final heyecanını yaşıyor!

Takımın başında Mustafa Denizli yer alırken, üçünce defa final heyecanını taşıyor. Daha önce mağlup olarak bu aşamalardan geçmişti ve Süper Lig'e yükselemedi. 

Atağa geçmesi için önünde 90 dakika kaldı. 

Altınordu'da ilk heyecan!

Play-off oynama heyecanını daha önce ucundan kaçıran Altınordu bu turda finale kalmanın heyecanını yaşıyor. Oyuncularının içinde yabancı oyuncu bulundurmadan genç yeteneklerle yola çıkan Altınordu, Altay'a fark atarsa tarihte ilk yaşanarak Süper Lig'e ismini yazdırır. 


Son Güncelleme: 22.05.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltayAltınorduFinal Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
Game Of Thrones 9. sezon ne zaman yayınlanacak?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
İstanbulspor Altay maç özeti ve golleri izle | TRT Spor İstanbulspor Altay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.