Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?

TFF, Play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağını açıkladı. Karşılaşmada 90 dakika içinde bozulmaması halinde oyun uzatmalarda oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, serbest atışlar kazananı belirleyecektir.Finali kazanan takım, önümüzdeki sezon Süper Lig'e katılacak. Karşılaşma, BeIn Sports ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Altay, 2000-2001 playoff'larında (8 takım dahil) çeyrek finalde Konyaspor'u penaltı atışı ile yendi ve daha sonra yarı finalde Sakaryaspor'a yenildi.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:36