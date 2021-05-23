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Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?

TFF 1.Lig'de play-off final maçında karşılacak ekipler belli oldu. Finalde iki İzmir ekibi olan Altay ve Altınordu karşılaşacak. İki takımdan biri Süper Lig'e yükselecek. Altay-Altınordu 1.Lig play-off maçı ne zaman oynanacak? İşte TFF 1.Lig play-off final maçı tarihi...

23 Mayıs 2021 Pazar 18:36
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?
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 TFF, Play-off final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de oynanacağını açıkladı. Karşılaşmada 90 dakika içinde bozulmaması halinde oyun uzatmalarda oynanacaktır. Uzatmada eşitlik bozulmazsa, serbest atışlar kazananı belirleyecektir.Finali kazanan takım, önümüzdeki sezon Süper Lig'e katılacak. Karşılaşma, BeIn Sports ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Normal sezonda beşinci sırada yer alan ve play-off yarı finallerinin ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, bu maçın yarı finalinde rakibini 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi, play-off finallerinde adını yazıp sonuç aldı, altıncı kez playofflarda üçüncü kez finale kaldı,

Altay, 2000-2001 playoff'larında (8 takım dahil) çeyrek finalde Konyaspor'u penaltı atışı ile yendi ve daha sonra yarı finalde Sakaryaspor'a  yenildi. 


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:36
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