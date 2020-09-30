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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Ozan Kabak'a tükürükten 4 maç men cezası

Almanya Futbol Federasyonu, Schalke - Werder Bremen maçında faul yaptığı rakibine tükürdüğü görülen Ozan Kabak için kararını verdi. Federasyon, 20 yaşındaki savunma oyuncusuna 4 maç men cezası verdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:20
Almanya Futbol Federasyonu'ndan Ozan Kabak'a tükürükten 4 maç men cezası
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Almanya Futbol Federasyonu, Schalke – Werder Bremen müsabakasında faul yaptığı rakibine tükürüp çift sarıdan kırmızı kart gören Ozan Kabak’a ‘sportmenliğe aykırı şiddetli davranış’’ sebebiyle resmi inceleme başlattı.


Federasyonun yaptığı incelemeler sonucunda Kabak’a 4 maç sahalardan men ve 15 bin Euro para cezası verilmesine karar verildi. 20 yaşındaki savunma oyuncusu çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldığı için 1 müsabakada da otomatik olarak oynayamayacak.

20 yaşındaki bek, RB Liepzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart ile FSV Mainz 05 maçlarında takımına katkı sağlayamayacak.

Görüntülerin aldatıcı olduğunu söyledi

Konuya ilişkin açıklama yapan Kabak, Ludwig Augustinsson’dan özür dileyerek istemeden yapmadığını belirtti. Televizyon açısı nedeniyle olayın aldatıcı olduğunu belirten Kabak, ‘’Sportmenlik dışı olduğu için gelecekte de yapmayacağım.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 30.09.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakSchalke 04Werder Bremen
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