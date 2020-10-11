Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin Twitter hesabından tepki gösterdi. Rusya önderliğinde düzenlenen ateşkesi henüz 24 saat dahi geçmeden bozan Ermenistan’ın Gence’deki sivillere roketli saldırı düzenlemesine tepki gösteren Aliyev, bu saldırının savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini aktardı.

‘’Layıkıyla cevap verilecek.’’

Aliyev, Rusya arabuluculuğunda düzenlenen görüşmelere saygısızlık yapıldığını aktararak Ermenistan’ın siyasi ve askeri yönetiminin bundan sorumlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın temel amacının işgalden kurtarılan toprakların yeniden işgal edilmesi olduğunu dile getirerek ‘’Saldırılara layıkıyla karşılık verilecek.’’ diye konuştu.