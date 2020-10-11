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Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü. Aliyev, Ermenistan'ın Gence'deki saldırıları için ''Layıkıyla karşılık verilecek.'' diye konuştu.

11 Ekim 2020 Pazar 23:07
Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin Twitter hesabından tepki gösterdi. Rusya önderliğinde düzenlenen ateşkesi henüz 24 saat dahi geçmeden bozan Ermenistan’ın Gence’deki sivillere roketli saldırı düzenlemesine tepki gösteren Aliyev, bu saldırının savaş suçu olduğunu ve Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini aktardı.


Aliyev, Rusya arabuluculuğunda düzenlenen görüşmelere saygısızlık yapıldığını aktararak Ermenistan’ın siyasi ve askeri yönetiminin bundan sorumlu olduğunu belirtti.

‘’Layıkıyla cevap verilecek.’’

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın temel amacının işgalden kurtarılan toprakların yeniden işgal edilmesi olduğunu dile getirerek ‘’Saldırılara layıkıyla karşılık verilecek.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanİlham Aliyev
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