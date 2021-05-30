Alioski transferine seçim engeli

Galatasaray’da seçimin ne zaman yapılacağının belli olmaması, kulübün başına kimin başkan ve teknik direktör olacağını da belirsiz hale getirdi. Bu durum da Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme turu oynayacak olan sarı kırmızılı takıma transfer yapılmasını da güçleştiriyor. Galatasaray bu sorunu Leeds United’da oynayan Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski’de de yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu ile yakın zamanda ön anlaşma sağlanmıştı. Fakat seçimin belirsiz olması sebebiyle Alioski ile resmi sözleşme imzalanamıyor. Leeds United ise bu durumu fırsata çevirerek Alioski’ye yeni kontrat önerdi.

Makedon oyuncu ise transfer görüşmelerini menajerine bırakarak milli takıma odaklandığını belirtti. İngiliz basını ise Alioski’nin EURO 2020’de başarılı bir oyun ortaya koyması halinde Galatasaray’ın işinin zorlaşacağını ifade ediyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda oynayacak olması nedeniyle sezonu Temmuz’un başlarında açacak.