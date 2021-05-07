Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?

Fenerbahçe’nin mevcut başkanı olan Ali Koç’un Haziran ayı içerisinde yapılacak yeni başkanlık seçimlerine aday olacağı açıklamalar sonrasında kadrosu merak edilmeye başlandı. 3 yıldır Fenerbahçe Başkanlığı yapan Ali Koç’un yeni kadrosu ile ilgili açıklamalar yapılırken ünlü iş adamı Hamdi Akın’ın listede yer alması dikkat çekti.

29 – 30 Mayıs tarihinde yapılması beklenen Olağan Seçim Kurulu’nda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde başkanlık seçimlerinin 5 – 6 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Yeni isimlerle yola devam

Ali Koç’un yönetim kuruluna katılacak isimler ile birebir görüşme yaptığı açıklanırken Metin Sipahioğlu, Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt isimleri ile devam edileceği düşünülüyor.

Sipahioğlu’ndan 28 şampiyonluk katkısı

Fenerbahçe’nin iletişim işlerinden sorumlu olan Metin Sipahioğlu kulübün ileitşim alanında gelişmesinde önemli roller oynarken 1959 yılı öncesinde ki şampiyonluklar ve gerek medya gerekse diğer alanlarda yaşanan tartışmalarda kamuoyu iletişimi son derece başarılı bulunuyor. Sipahioğlu kulübün iletişiminden sorumlu kişi olduğu gibi Kadın Basketbol Takımının da yöneticiliğini üstlenmiştir.

Kadın basketbolunda büyük başarı

Komşuoğlu basketbola başarı kattı

Kadın basketbol liginde finalde ezeli rekabetin sürdüğü Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçta ki üstün başarısı ile seriyi 1-0’a getirdi. Ali Koç ile arası iyi olan Metin Sipahioğlu’nun kulübün yönetim kadrosunda olacağı düşünülüyor.

Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde olması beklenen Sertaç Komşuoğlu, Semih Özsoy’un istifası sonrasında basketbol şubesinden sorumlu yönetici olarak göreve gelmişti. Bütçeyi yarı yarıya düşürme kararı alan Komşuoğlu çalışmaları ile Fenerbahçe basketbol takımına başarı getirdi. Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe son 8 arasına kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe basketbol takımı CSKA Moskova’ya elenmesi sonrasında Final Four’a kalamamasına rağmen takımın başarısı dikkat çekti.

Kadın basketbolunda başarı büyük

Fenerbahçe kadın basketbol takımı Final Four’dan elenmesine rağmen tunuvayı 3. Olarak bitirmeyi başardı. Türkiye’de yenilgi almadan finale kadar yükselen kadın basketbol takımı Galatasaray ile eşleşmesi sonrasında oynanan ilk maçta ezici bir üstünlük aldı.

Voleybol’da Simla Türker

Başkan Ali Koç tarafından oluşturulacak yeni yönetim listesinde Simla Türker’in de yer alması bekleniyor. Voleyboldan sorumlu olan Simla Türker’in yönetim kuruluna çekileceği ve gçrevine devam edeceği açıklananlar arasında yerini aldı. Fenerbahçe erkek voleybol takımı finalde Ziraat Bankası’na yenilerek şampiyon olmasa da kadınlar voleybol takımının 2017’den beri ilk defa finale yükselmesi başarı olarak görülse de Fenerbahçe finalde Vakıfbank’ın 2-0 gerisinde bulunuyor.

Ruşen Çetin sürpriz

Eski yöneticilerin yeni yönetim kurulunda yer bulmalarına rağmen Ali Koç’un listesinde sürpriz bir isim yer aldı. 1907 Deneği Başkanı Ruşen Çetin’in yönetim kurulu listesinde yer aldığı dikkat çekerken 1956 yılında dünyaya gelen Çetin’in yönetim kurulunda yer alması bekleniyor. 1996 yılından beri Tureks’in yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ruşen Çetin öte yandan EURATEX yönetim kurulu üyesi, IHKIB yönetim kurulu üyeliği, DEİK başkanlığı, Kanada İş Konseyi Başkan yardımcılığı, Türk – Özbek İş Konseyi Başkan yardımcılığı ve Türk – Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini üstleniyor.

Hamdi Akın ve Mehmet Cengiz listede

Listenin belirlenmesi dışında medyada yer alan haberlere göre eski yönetici Hamdi Akın’ın da yönetim kurulu listesinde olduğunu belirtirken Ali Koç’un ünlü iş adamı Mehmet Cengiz ile yakın dostluğu nedeniyle takıma maddi manevi destek sağlayacağı açıklananlar arasında yerini aldı.