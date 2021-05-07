İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?

En geç Haziran ayında yapılması beklenen Fenerbahçe başkanlık seçimleri için Ali Koç'un adaylığına kesin gözü ile bakılırken Başkan Koç'un yönetim kurulunda kimlere yer vereceği merak ediliyor. Taraftarlar, Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var? sorusu araştırılmaya başlandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:50
Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Takip Et:

Fenerbahçe’nin mevcut başkanı olan Ali Koç’un Haziran ayı içerisinde yapılacak yeni başkanlık seçimlerine aday olacağı açıklamalar sonrasında kadrosu merak edilmeye başlandı. 3 yıldır Fenerbahçe Başkanlığı yapan Ali Koç’un yeni kadrosu ile ilgili açıklamalar yapılırken ünlü iş adamı Hamdi Akın’ın listede yer alması dikkat çekti.

29 – 30 Mayıs tarihinde yapılması beklenen Olağan Seçim Kurulu’nda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde başkanlık seçimlerinin 5 – 6 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Yeni isimlerle yola devam

Ali Koç’un yönetim kuruluna katılacak isimler ile birebir görüşme yaptığı açıklanırken Metin Sipahioğlu, Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt isimleri ile devam edileceği düşünülüyor.

Sipahioğlu’ndan 28 şampiyonluk katkısı

Fenerbahçe’nin iletişim işlerinden sorumlu olan Metin Sipahioğlu kulübün ileitşim alanında gelişmesinde önemli roller oynarken 1959 yılı öncesinde ki şampiyonluklar ve gerek medya gerekse diğer alanlarda yaşanan tartışmalarda kamuoyu iletişimi son derece başarılı bulunuyor. Sipahioğlu kulübün iletişiminden sorumlu kişi olduğu gibi Kadın Basketbol Takımının da yöneticiliğini üstlenmiştir.

Kadın basketbolunda büyük başarı

Kadın basketbol liginde finalde ezeli rekabetin sürdüğü Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe ilk maçta ki üstün başarısı ile seriyi 1-0’a getirdi. Ali Koç ile arası iyi olan Metin Sipahioğlu’nun kulübün yönetim kadrosunda olacağı düşünülüyor.

Komşuoğlu basketbola başarı kattı

Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde olması beklenen Sertaç Komşuoğlu, Semih Özsoy’un istifası sonrasında basketbol şubesinden sorumlu yönetici olarak göreve gelmişti. Bütçeyi yarı yarıya düşürme kararı alan Komşuoğlu çalışmaları ile Fenerbahçe basketbol takımına başarı getirdi. Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe son 8 arasına kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe basketbol takımı CSKA Moskova’ya elenmesi sonrasında Final Four’a kalamamasına rağmen takımın başarısı dikkat çekti.

Kadın basketbolunda başarı büyük

Fenerbahçe kadın basketbol takımı Final Four’dan elenmesine rağmen tunuvayı 3. Olarak bitirmeyi başardı. Türkiye’de yenilgi almadan finale kadar yükselen kadın basketbol takımı Galatasaray ile eşleşmesi sonrasında oynanan ilk maçta ezici bir üstünlük aldı.

Voleybol’da Simla Türker

Başkan Ali Koç tarafından oluşturulacak yeni yönetim listesinde Simla Türker’in de yer alması bekleniyor. Voleyboldan sorumlu olan Simla Türker’in yönetim kuruluna çekileceği ve gçrevine devam edeceği açıklananlar arasında yerini aldı. Fenerbahçe erkek voleybol takımı finalde Ziraat Bankası’na yenilerek şampiyon olmasa da kadınlar voleybol takımının 2017’den beri ilk defa finale yükselmesi başarı olarak görülse de Fenerbahçe finalde Vakıfbank’ın 2-0 gerisinde bulunuyor.

Ruşen Çetin sürpriz

Eski yöneticilerin yeni yönetim kurulunda yer bulmalarına rağmen Ali Koç’un listesinde sürpriz bir isim yer aldı. 1907 Deneği Başkanı Ruşen Çetin’in yönetim kurulu listesinde yer aldığı dikkat çekerken 1956 yılında dünyaya gelen Çetin’in yönetim kurulunda yer alması bekleniyor. 1996 yılından beri Tureks’in yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ruşen Çetin öte yandan EURATEX yönetim kurulu üyesi, IHKIB yönetim kurulu üyeliği, DEİK başkanlığı, Kanada İş Konseyi Başkan yardımcılığı, Türk – Özbek İş Konseyi Başkan yardımcılığı ve Türk – Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini üstleniyor.

Hamdi Akın ve Mehmet Cengiz listede

Listenin belirlenmesi dışında medyada yer alan haberlere göre eski yönetici Hamdi Akın’ın da yönetim kurulu listesinde olduğunu belirtirken Ali Koç’un ünlü iş adamı Mehmet Cengiz ile yakın dostluğu nedeniyle takıma maddi manevi destek sağlayacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşkanlıkSeçimAli KoçYeniYönetim ListesiKimler Var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
2021 Sözleşmesi sona eren yabancı futbolcular
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Lens - Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
Galatasaray Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri
Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri
F1 İspanya GP 2021 nasıl canlı izlenir? F1 İspanya GP canlı izle
F1 İspanya GP 2021 nasıl canlı izlenir? F1 İspanya GP canlı izle

Popüler Haberler

Ali Koç'un yeni yönetim listesinde kimler var?
Aşı randevusu 50 yaş için başladı mı, nasıl alınır? e Devlet ile ve telefonla aşı randevusu nasıl alınır, telefon numarası kaç?
Canlı izle Lens Lille Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Lens Lille maçı Selçuk Sports Netspor izle
Akrep reyting sonuçları nasıl? Akrep izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Kadir Gecesi'nde ne olmuştur? Kadir Gecesi'nin faziletleti nedir?
Kadir Gecesinde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi?
Ebru Gündeş boşandı mı? Ebru Gündeş Reza Zarrab 11 yıllık evliliği resmen sona erdi
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek doğum tarihi
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2021 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Kaybedenler ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filmi yayın tarihi ve fragmanı
Yaralı Kalbim 93.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak hakkında bilgiler
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak kaç çocuğu var?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.