Ali Koç’un başkanlık kararı bekleniyor

Spor Toto Süper Lig’de sezonu Kayserispor’u 2-1 yenerek 3. sırada kapatan Fenerbahçe’de artık dikkatler 5 ve 6 Haziran tarihinde yapılması planlanan seçimli genel kurula çevrildi. Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılacak seçime henüz kimse adaylığını açıklamadı. Ali Koç ise seçimde başkanlığa aday olup olmayacağının kararını Kayserispor karşılaşmasının ardından vereceğini söylemişti. Kayserispor maçının oynanmasının ardından Ali Koç’un başkanlık kararını vermesi bekleniyor.
Ali Koç İle Fenerbahçe
Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe futbol takımı ile herhangi bir şampiyonluk yaşayamadı.
Son Güncelleme: 16.05.2021 13:37