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Ali Koç’un başkanlık kararı bekleniyor

Fenerbahçe’de ligin sona ermesiyle dikkatler Ali Koç’a çevrildi. Haziran ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç’un başkanlığa tekrar aday olup olmayacağı merakla bekleniyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:37
Ali Koç’un başkanlık kararı bekleniyor
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Spor Toto Süper Lig’de sezonu Kayserispor’u 2-1 yenerek 3. sırada kapatan Fenerbahçe’de artık dikkatler 5 ve 6 Haziran tarihinde yapılması planlanan seçimli genel kurula çevrildi. Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılacak seçime henüz kimse adaylığını açıklamadı. Ali Koç ise seçimde başkanlığa aday olup olmayacağının kararını Kayserispor karşılaşmasının ardından vereceğini söylemişti. Kayserispor maçının oynanmasının ardından Ali Koç’un başkanlık kararını vermesi bekleniyor.

Ali Koç İle Fenerbahçe

Ali Koç Fenerbahçe ile ilişkisine 2006 yılında Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na girerek başladı. Bu zamandan itibaren Fenerbahçe’de hep başkanlığa yakıştırılan Koç 21 Eylül 2017 yılında ise başkanlık adaylığını resmen açıkladı. 2-3 Haziran 2018’de yapılan başkanlık seçimlerinde 16 bin 92 Oy alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu.

Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe futbol takımı ile herhangi bir şampiyonluk yaşayamadı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:37
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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