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Ali Koç'tan şike davasına ilişkin açıklamalar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda şike kumpası davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, yaptığı açıklamalarda tarihi davada dönüm noktasına gelindiğini söyledi. İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 14:33
Ali Koç'tan şike davasına ilişkin açıklamalar
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Fenerbahçe’nin yıllardır uğraştığı futbolda şike kumpası davası sonucunda Hidayet Karaca 1406 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay, Nazmi Ardıç ise 1972 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ise alınan bu karar karşısında açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç’un açıklamasından satır başları…

"Tarihi bir gün"

"Üzülerek söylüyorum, tarihi bir gün. Keşke bugünleri hiç yaşamasaydık. Herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin bir Pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi, manevi büyük zararlara uğratan tarihi davada dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi ama cezalar o kadar ağır ki bir şey değişeceğini sanmıyorum."

"Fenerbahçe'ye yaşatılanlar hiçbir şeyle ölçülemez"

"Hukuki sonuçları ne olursa olsun Fenerbahçe'ye yaşatılanlar kulübün ve milyonlarca taraftarın yaşadıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Bir de bu işin yan aktörleri var. Bu insanlardan medet umanlarla hesaplaşacağız ama daha o güne gelmedik. Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldular, çocuklar okullara gidemedi. Kurdukları, planladıkları iğrenç emelleri için, ülkeyi yeniden dizayn etmek için aldıkları güçle ülkemize büyük zarar verdiler. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ben büyük resim olarak bakıyorum. Allah bugünleri Türkiye'ye bir daha göstermesin."

"Mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz"

"Biz şu anda mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz. Biz kızgın ve kırgınız. Bu da camia hakkını alana kadar devam edecektir. Bu dönemlerde rüzgarı arkasına alıp Fenerbahçe'ye her şekilde vuran, saldıran tüm kişi ve kurumlarla her şekilde hesaplaşacağız. Hukusen olamasa da... Olmalı bence. Bizim gücümüz milyonlarca taraftarımızdan gelir. Sabrederek bunları yaptıklarına pişman edeceğiz. 3 Temmuz en büyüğü ama bizim başka yerlerde gördüğümüz haksızlıklar da vardı. Bunları bir şekilde telafi edeceğiz. Bazı konularda bizden daha mağdur olmuş kurumlar var, aileler var. Türkiye Cumhuriyeti bunların en sonuncusunu temizleyene kadar üstüne gitmelidir."


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:33
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlikoçŞikeDavası
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