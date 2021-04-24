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Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili açıklama

Mayısıs ayı sonunda Fenerbahçe'de düzenlenecek başkanlık seçimlerine Ali Koç'un katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Ali Koç'un başkan adaylığı açıklamaları ise merak ediliyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:03
Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili açıklama
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Fenerbahçe’de Mayısıs ayı sonu yapılacak başkanlık seçimleri merak edilmeye devam ederken mevcut başkan Ali Koç’un tekrar aday olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığı ile ilgili bilgiler verdi.

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

29 – 30 Mayısıs tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç sessizliğine son verdi. Adaylık konusunda ilk defa net bilgi veren Ali Koç ‘İhtiyaçlar ne gerektiriyorsa onu yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.’ Dedi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşkanlıkSeçimAli KoçAçıklamaAdaylık
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