Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili açıklama

Fenerbahçe’de Mayısıs ayı sonu yapılacak başkanlık seçimleri merak edilmeye devam ederken mevcut başkan Ali Koç’un tekrar aday olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığı ile ilgili bilgiler verdi.

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?

29 – 30 Mayısıs tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç sessizliğine son verdi. Adaylık konusunda ilk defa net bilgi veren Ali Koç ‘İhtiyaçlar ne gerektiriyorsa onu yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.’ Dedi.