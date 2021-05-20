Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması

Bugün düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe taraftarları sabırsızlıkla bekliyor. Yıllardır Sarı lacivertli kulübün başkanlığını yapan Koç haziran ayında düzenlenecek başkanlık seçimi için adaylığını koyacağını belirtti. Gündem de yer alan haberlere göre başkan adayı olmayacağı söylenirken Koç'dan cevap niteliğinde basın toplantısı bugün gerçekleşecek.

Başkanlık seçiminde tek aday Ali Koç’un olması bekleniyor. Bunun yanı sıra yapılacak basın toplantısında Fenerbahçe’nin düşüşü ve yapılan eleştirilere de cevap vereceği belirtildi. Başkanlık seçimi sonrası teknik direktör hakkında konuya da açıklık getirilecektir. Koç’un yapacak olduğu basın toplantısı Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde saat 15.00’te gerçekleşecek.