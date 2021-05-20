İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Ali Koç teknik direktör sorusuna cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığını açıkladığı toplantıda soruları yanıtladı. Başkan Koç'a yöneltilen sorulardan biri de teknik direktör konusu ile alakalı idi. Ali Koç sorulara yanıt verdi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Ali Koç teknik direktör sorusuna cevap verdi
Takip Et:

Ali Koç, başkanlığını açıkladığı toplantıda teknik direktör sorularını da yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu cümlelerle açıklama yaptı:

"Teknik direktör konusu, transfer konusunu 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız. Gelecek sezon için kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımız düşünüyoruz." 

Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ya bunlar tercihen değişecek ya mecburen değişecek. Liyakat eksikliği, hakem kararları, futbolun sonucunu etkileyen birçok kararda standartın olmayışı, sezon başında yapılan algılar, bunlara göz yumulması... TFF'de Liyakat eksikliği giderilmeli, hakem kararlarında bir standart olmalı ve algı operasyonları soruşturulmalı..."


Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AlikoçFenerbahçeBaşkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 20 Mayıs 2021 Perşembe
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Masum 424. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe canlı yayın izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça HD izle! Müge Anlı son bölüm tekrarı izle!
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
E-Devlet 2021 AFAD toplanma alanları adres bilgileri ve listesi sorgulama
TV 8 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kayserispor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kayseri Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Survivor yarışmacı Barış Özbek kimdir? Barış Özbek kimdir, nereli yaşı Kaç?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Resimdeki Sevgili filmi konusu ne? Resimdeki Sevgili filmi oyuncuları kim?
TJK 20 Mayıs 2021 Perşembe at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.