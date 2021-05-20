Ali Koç teknik direktör sorusuna cevap verdi

Ali Koç, başkanlığını açıkladığı toplantıda teknik direktör sorularını da yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu cümlelerle açıklama yaptı:
Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ya bunlar tercihen değişecek ya mecburen değişecek. Liyakat eksikliği, hakem kararları, futbolun sonucunu etkileyen birçok kararda standartın olmayışı, sezon başında yapılan algılar, bunlara göz yumulması... TFF'de Liyakat eksikliği giderilmeli, hakem kararlarında bir standart olmalı ve algı operasyonları soruşturulmalı..."
Son Güncelleme: 20.05.2021 18:49