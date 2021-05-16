Ali Koç 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü

Fenerbahçe’ye 2018’de başkan olarak seçilen Ali Koç, büyük beklentilerle yola çıkmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı yakalayamadı. Koç, başkan olarak girdiği ilk sezonda Galatasaray’ın, ikinci sezonda Başakşehir’in, bu sezon ise Beşiktaş’ın şampiyonluğuna tanık oldu. Bu 3 senede herhangi bir kupa kazanamayan kanaryalı taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe’de hayal kırıklığı ile geçen sezonun ardından gözler başkanlık seçimine çevrildi. 5-6 Haziran’da Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılacak seçimde Ali Koç da dahil olmak üzere kimse başkan adayı olduğunu açıklamadı. Ali Koç seçimle ilgili olarak Kayserispor maçından sonra aday olup olmayacağına karar vereceğini söylemişti.

Seçildiği sene arkasına büyük bir destek alan Ali Koç, başarısız geçen sezonların ardından bu desteğini kaybetmiş, son zamanlarda ise istifa çağrılarına maruz kalmıştı.