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Ali Koç 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü

Fenerbahçe’ye 2018 yılından beri başkanlık yapan Ali Koç, ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir olmak üzere 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Ali Koç 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördü
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Fenerbahçe’ye 2018’de başkan olarak seçilen Ali Koç, büyük beklentilerle yola çıkmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı yakalayamadı. Koç, başkan olarak girdiği ilk sezonda Galatasaray’ın, ikinci sezonda Başakşehir’in, bu sezon ise Beşiktaş’ın şampiyonluğuna tanık oldu. Bu 3 senede herhangi bir kupa kazanamayan kanaryalı taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe’de hayal kırıklığı ile geçen sezonun ardından gözler başkanlık seçimine çevrildi. 5-6 Haziran’da Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılacak seçimde Ali Koç da dahil olmak üzere kimse başkan adayı olduğunu açıklamadı. Ali Koç seçimle ilgili olarak Kayserispor maçından sonra aday olup olmayacağına karar vereceğini söylemişti.

Seçildiği sene arkasına büyük bir destek alan Ali Koç, başarısız geçen sezonların ardından bu desteğini kaybetmiş, son zamanlarda ise istifa çağrılarına maruz kalmıştı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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