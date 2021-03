Ali Ece kimdir? Ali Ece futbolcu muydu, kaç yaşında, nereli?

Herkes tarafından merak konusu olan Futbol yorumcusu Ali Ece’nin hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ali Ece Kimdir?

Ali Ece, 20 Ocak 1977 tarihinde İstanbul ilinin Kadıköy ilçesinde doğdu. Kekeme olmasından dolayı 5 yaşında ilkokul eğitimine başlayan Ali Ece, 10 yaşının içinde Özel Fransız Saint Joseph Lisesi’ne girdi ve bu okulda 8 yıllık bir eğitim süreci yaşadı. Gençliğinde müzik ile ilgilenen Ali Ece, Dinar Bandosu adlı bir grup kurarak bu grupta org ve basgitar çalmıştır. Üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri bölümünde tamamlayan Ali Ece, buradaki eğitimini bitirmesinin ardından yine Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını yaptı. 2011 yılında ise Senem Ece ile dünya evine girmesinin ardından bu evliliğinden Lal adında bir kız çocuğuna sahip oldu. Ali Ece, koyu Beşiktaş ve Liverpool taraftarıdır.

Ali Ece, Efes Pilsen, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarında bir dönem basketbol oynadı. Galatasaray Üniversitesi, Yıldırım Bosna ve Topkapıspor takımlarında da futbolculuk yaptı. İlk önce Yapı Kredi Yayınları’nda editörlük yapan Ali Ece, 2004 senesinde Ayın En Güzel Hali, 2006 yılında ise 12 Azize’ye 12 Ağıt adlı kitaplarını çıkardı. Bir dönem çevirmenlikle de ilgilenen Ali Ece, Four Four Two, Cogito, F Dergi ve Sanat Dünyamız gibi dergilere yazılar yazmıştır. Bunların yanı sıra Akşam, Hürriyet ve Fanatik gazetelerinde ise köşe yazarlığı yapmıştır.

Ali Ece, SKY Türk kanalında Total Futbol adındaki programda yer alan Ali Ece, buranın ardından Lig TV’de Haşmet Babaoğlu ve Mehmet Ayan ile beraber futbolla ilgili değerlendirmeler yaptı. Bir dönem Lig Radyo ve TRT Spor kanallarında yorumculuk yapan Ece, 2014 senesinde NTV Spor kanalına transfer oldu. NTV Spor’da Maç Toplantısı, Transfer Günlüğü ve Futbol Aktüel gibi birçok programda yer alarak değerlendirmelerde bulundu. 2016 senesinde ise NTV Spor kanalından ayrılma kararı alarak Tivibu Spor kanalına geçti. Aynı yıl içerisinde Ayak Oyunlarından Akıl Oyunlarına Futbol adlı bir kitap daha yazdı. Tivibu Spor’da Orta Nokta programıyla beraber Kaan Kural ile beraber Ters köşe adlı programda yorumculuk yapan Ali Ece, 2019 yılında ise tekrardan NTV kanalına geri dönerek Nebil Evren ile birlikte 90+ programıyla kamera karşısına geçen yorumcu, 2020 yılında ise tekrardan TRT Spor kanalına geri döndü.

Günümüzde hala TRT Spor’daki görevine devam eden Ali Ece, burada Erbatur Ergenekon ile birlikte Avrupa’dan Futbol, Veli Yiğit ile birlikte ise Taktik Analiz programında yer almaktadır. Futbol yorumculuğunun yanı sıra 2018 yılından bu yana YouTube üzerinden yayınlar yapan Vole kanalında Serdar Ali Çelikler ile beraber Son Raund, uğur Karakullukçuyla İlk Raund, Ilgaz Çınar ile beraber de LM Ekspres programlarında futbol gündemi hakkında yorumlar ve tartışmalar yapmaya devam etmektedir.