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Ali Akman kimdir? Ali Akman futbola nerde başladı? Ayhan Akman ve Ali Akman akraba mı?

Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Ali Akman. birçok futbolseverin merak ettiği isimler arasında yer aldı. Ali Akman hakkındaki bilgilere ve futbol hayatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:29
Ali Akman kimdir? Ali Akman futbola nerde başladı? Ayhan Akman ve Ali Akman akraba mı?
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Bursaspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, geçtiğimiz ara transfer döneminde sezon sonunda başlamak üzere Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt takımıyla anlaşmıştı. Bu transferden sonrada dün Bursaspor yönetimi genç futbolcuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Ali Akman kimdir?

18 Nisan 2002 tarihinde doğan Ali Akman, futbola İnegölspor’da başlamıştır. 15 yaşında Bursaspor altyapısına transfer olan Ali Akman, eski milli futbolcu Ayhan Akman’ın da yeğenidir. Forvet ve sol kanat bölgelerinde oynayan genç oyuncu bu sezon 18 maçta attığı 10 gelle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu performansı ile sezon sonunda geçerli olmak üzere Eintracht Frankfurt takımı ile anlaşmış be Bursaspor’da kadro dışı bırakılmıştır.

Ayhan Akman’dan tepki

Bursaspor yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Ali Akman’a, amcası Ayhan Akman sahip çıktı. Ayhan Akman, yorumculuk yaptığı programda yeğeni Ali Akman’ın kadro dışı bırakılması ile ilgili konuşmasında, ‘ Sezon başında Bursaspor’a para teklif ettiler. Fakat yönetim bu teklifi geri çevirdi. Çocuk asgari ücret ile futbol oynuyor’ sözlerini söyleyerek alınan karara tepkisini gösterdi.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Ali AkmanAyhan AkmanBursaspor
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