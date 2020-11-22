Alexis Sanchez, Galatasaray'a geliyor iddiası taraftarı heyecanlandırdı!

İnter’ê gönderildikten sonra istenilen performansı veremeyen Alexis Sanchez hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan Fichajes’in iddiasına göre İnter’de Lukaku ve Martinez’in gerisinde kalan Alexis Sanchez’in Galatasaray’a gelebileceği ve Galatasaray’ın Sanchez’i istediği belirtildi.

Falcao ve Sneijder gibi gelecek

Falcao ve Sneijder’in öneklerinin verildiği Alexis Sanchez’in kariyerine İstanbul’da devam edebileceği belirtiliyor.

Barcelona’dan sonra Arsenal’e giden ancak istenileni veremeden Manchester United’e gönderilen ve yıllarca forma giyen Sanches en son İnter’e gönderilmişti. Sanchez’in oynamak istediği takım ilk 11’de olabileceği ve ön planda olmak istediği bir takım olarak belirtilirken bu adresin Galatasaray olabileceği belirtildi.

31 yaşında olan Şilili dünya yıldızı futbolcu İnter’de çıktığı 7 maçta fileleri havalandıramadı. Sadece 2 asist yapan Sanchez forma şansını yavaş yavaş Lukaku ve Martinez’ kaptırıyor.