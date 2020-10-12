Alexander Sörloth Sırbistan maçı hakkında konuştu

Norveç milli takımının Romanya’yı 4-0 yendiği karşılaşma sonrası geçen sezon Trabzonspor forması giyen Sörloth açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü 2020 play-off yarı finalinde Sırbistan’a elendikleri maçtan sonra çok sinirlendiği söyledi.

“Sinirliydim”

“Toplantı yaptık”

Norveç basınına konuşan yıldız oyuncu maçtan sonra çok sinirlendiğini söylerken iyi bir takım olduklarını sözlerine ekledi. Romanya karşılaşmasında 1 gol 1’de asist yapan oyuncu Romanya maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Sırbistan maçı hakkında gelen sorulara yanıt veren Sörloth, karşılaşma sonrası çok üzüldüklerini ve toplantı yaptıklarını söyleyerek toplantıda bir daha bu şekilde bir futbol oynamama konusunda anlaştıklarını söyledi.