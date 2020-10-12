İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Alexander Sörloth Sırbistan maçı hakkında konuştu

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Turnuva kapsamında dün akşam Norveç Romanya ile karşı karşıya geldi. Norveç karşılaşmayı 4-0’ kazandı. Karşılaşma sonrası Norveç’in yıldızı Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:34
Alexander Sörloth Sırbistan maçı hakkında konuştu
Takip Et:

Norveç milli takımının Romanya’yı 4-0 yendiği karşılaşma sonrası geçen sezon Trabzonspor forması giyen Sörloth açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü 2020 play-off yarı finalinde Sırbistan’a elendikleri maçtan sonra çok sinirlendiği söyledi.

“Sinirliydim”


Norveç basınına konuşan yıldız oyuncu maçtan sonra çok sinirlendiğini söylerken iyi bir takım olduklarını sözlerine ekledi. Romanya karşılaşmasında 1 gol 1’de asist yapan oyuncu Romanya maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

“Toplantı yaptık”

Sırbistan maçı hakkında gelen sorulara yanıt veren Sörloth, karşılaşma sonrası çok üzüldüklerini ve toplantı yaptıklarını söyleyerek toplantıda bir daha bu şekilde bir futbol oynamama konusunda anlaştıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SörlothNorveç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu
NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu
Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku
Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku
Bakan Kasapoğlu, Rusya karşılaşmasını statta takip etti
Bakan Kasapoğlu, Rusya karşılaşmasını statta takip etti
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand krizi! Milli maçta sakatlandı
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand krizi! Milli maçta sakatlandı
Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek
Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek
Başakşehir hazırlık maçında 5 gol kaydetti
Başakşehir hazırlık maçında 5 gol kaydetti

Popüler Haberler

Üniversite öğrencilerine burs veren üniversiteler
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 12 Ekim 2020 Pazartesi
Kanada asgari ücret ne kadar? 2020 Kanada yaşam şartları nasıl?
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç alan yerler
Ozark 3.Sezon ne zaman başlıyor? Ozark yeni sezon tarihi belli oldu!
Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
Zalim İstanbul yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Diyanet hac kayıt ve kura tarihleri
Memurlara Babalık İzni Kaç Gün Verilir? Babalık İzni Dilekçesi
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Tazminat hesaplaması ve tazminat alma şartları 2020
Yasemin Özilhan kimdir?
Türk Telekom 30 GB'a kadar hediye internet vereceğini duyurdu
Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi nasıl belirlenir?
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.