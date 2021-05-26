Alex Telles, Manchester United’dan ayrılıyor

İngiltere Premier Lig’de sezonu ezeli rakibi Manchester City’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United, takımda bekleneni veremeyen Brezilyalı sol bek Alex Telles’i elden çıkarmak istiyor. Kırmızı şeytanlar, daha önce Galatasaray forması da giyen 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

İngiliz Daily Express gazetesi, sezon başında Porto takımından 15 milyon Pound ücret ile kadroya katılan ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı sol bekin, Luke Shaw’un olağanüstü performansı nedeniyle kadroya girmekte zorlandığı ve bu nedenle takıma çok fazla katkı sağlayamadığını belirtti.

United’ın, yeterli bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu bonservisi ile beraber gönderebileceği söyleniyor. Futbolcu ile Galatasaray’ın da ilgilendiği ve Brezilyalıyı kiralamak istediği ifade ediliyor.

Brezilyalı savunma oyuncu bu sezon Manchester United ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 5 asist ile oynadı. Telles, daha önce Juventude, Gremio, Galatasaray, Inter ve Porto takımlarında oynamıştı.