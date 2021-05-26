İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Alex Telles, Manchester United’dan ayrılıyor

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, takımda forma şansı bulmakta zorlanan eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles’i takımdan göndermeye karar verdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:53
Alex Telles, Manchester United’dan ayrılıyor
Takip Et:

İngiltere Premier Lig’de sezonu ezeli rakibi Manchester City’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United, takımda bekleneni veremeyen Brezilyalı sol bek Alex Telles’i elden çıkarmak istiyor. Kırmızı şeytanlar, daha önce Galatasaray forması da giyen 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

İngiliz Daily Express gazetesi, sezon başında Porto takımından 15 milyon Pound ücret ile kadroya katılan ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı sol bekin, Luke Shaw’un olağanüstü performansı nedeniyle kadroya girmekte zorlandığı ve bu nedenle takıma çok fazla katkı sağlayamadığını belirtti.

United’ın, yeterli bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu bonservisi ile beraber gönderebileceği söyleniyor. Futbolcu ile Galatasaray’ın da ilgilendiği ve Brezilyalıyı kiralamak istediği ifade ediliyor.

Brezilyalı savunma oyuncu bu sezon Manchester United ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 5 asist ile oynadı. Telles, daha önce Juventude, Gremio, Galatasaray, Inter ve Porto takımlarında oynamıştı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 23:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alex Telles AyrılıyorManchester UnitedGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Aurelio Buta kimdir? Aurelio Buta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
Altınordu - Altay final maçını hangi hakem yönetecek?
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
2021 Şampiyonlar Ligi Kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

Popüler Haberler

Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021
Menajerimi Ara 39. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
Kardeşlerim 15. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı yayında! Bozkır Aslanı Celaleddin 2. yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 39. Bölüm fragmanı izle
Kağıt Ev 7. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV
Maraşlı 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı 28 Mayıs 2021 Cuma - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar 591. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Savaşçı 107. Bölüm Fragmanı – 29 Mayıs 2021 Cumartesi
Acil toplanma yerleri nerelerde? 2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri sorgulama
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran nerelidir?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Müge Anlı ATV canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi!
Son Yaz 20. bölüm fragmanı yayında! Son Yaz 20. yeni bölümde neler olacak?
Masumiyet dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Sadakatsiz dizisi Haluk kimdir? Burak Sergen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.