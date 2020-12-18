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Alex, Fenerbahçe'yi istiyor!

Mert Nobre tarafından antrenörlük kursuna başladığı açıklanan Alex De Souza'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirtildi. Kursu tamamladıktan sonra Fenerbahçe heyetinde olmak isteyen Alex için Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak ediliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 03:50
Alex, Fenerbahçe'yi istiyor!
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Antrenörlük kariyerine başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza’nın aklında Fenerbahçe’den başka takım yok açıklamalarında bulunan Mert Nobre Alex’in Türkiye’ye dönebileceğini belirtti.

Antrenörlük kursuna başladığı belirtilen Brezilyalı efsane Alex De Souza’nın kursu tamamladıktan sonra aldığı lisans ile birlikte Türkiye’ye dönebileceği belirtildi. Kafasında sadece Fenerbahçe içerisinde olmak olan Alex’in kursu tamamladıktan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 03:50
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Anahtar Kelimeler:
AlexFenerbahçeAntrenörMert Nobre
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