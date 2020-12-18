Alex, Fenerbahçe'yi istiyor!

Antrenörlük kariyerine başlayan Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza’nın aklında Fenerbahçe’den başka takım yok açıklamalarında bulunan Mert Nobre Alex’in Türkiye’ye dönebileceğini belirtti.

Antrenörlük kursuna başladığı belirtilen Brezilyalı efsane Alex De Souza’nın kursu tamamladıktan sonra aldığı lisans ile birlikte Türkiye’ye dönebileceği belirtildi. Kafasında sadece Fenerbahçe içerisinde olmak olan Alex’in kursu tamamladıktan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.