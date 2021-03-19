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Alex de Souza, futbola teknik adam olarak geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza'nın, teknik direktör olarak Sao Paulo U20 takımı ile görüştüğü belirtilirken, takımın başına geçebilmesi içinde işin bir imzaya kaldığı öne sürüldü.

19 Mart 2021 Cuma 11:41
Alex de Souza, futbola teknik adam olarak geri dönüyor!
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Fenerbahçe Spor Kulübünün unutulmaz efsane futbolcularından bir olan Alex de Souza'nın kendi ülkesinde kariyerine teknik direktör olarak bir adım atma üzere olduğu öğrenildi. Sao Paulo U20 takımı için görüşmeleri devam eden Brezilya efsanesinin 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Brezilya'da  yerel yayın yapan Globo'nun programında katılan Alex, Brezilya'nın iyi ekiplerinden biri olan Sao Paulo'nun U20 takımıyle bir anlaşma içerisinde olduğu ve görüşmelerin devam ettiğini söylediği aktarıldı. Görüşmeler sonrasında ise şayet anlaşma sağlanırsa 43 yaşındaki efsane oyuncunun Alex, Nisan ayının başında başlayacak olan iki yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Daha öncesinde Yeni Malatyaspor'un  Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmasının hemen ardından Alex de Souza ile görüşeceklerini bildirmişler fakat konuyla ilgili herhangi bir gelişme kaydememişlerdi. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan ve efsaneleşen Alex'in en son Brezilya’nın Coritiba takımında oynamış 2015 yılında futbolculuk kariyerini sona erdirmişti.



Son Güncelleme: 19.03.2021 11:41
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Anahtar Kelimeler:
Alex De SouzaTeknik DirektörSao Paulo U20
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