Alex de Souza, futbola teknik adam olarak geri dönüyor!

Fenerbahçe Spor Kulübünün unutulmaz efsane futbolcularından bir olan Alex de Souza'nın kendi ülkesinde kariyerine teknik direktör olarak bir adım atma üzere olduğu öğrenildi. Sao Paulo U20 takımı için görüşmeleri devam eden Brezilya efsanesinin 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
Daha öncesinde Yeni Malatyaspor'un Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmasının hemen ardından Alex de Souza ile görüşeceklerini bildirmişler fakat konuyla ilgili herhangi bir gelişme kaydememişlerdi. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan ve efsaneleşen Alex'in en son Brezilya’nın Coritiba takımında oynamış 2015 yılında futbolculuk kariyerini sona erdirmişti.
Son Güncelleme: 19.03.2021 11:41