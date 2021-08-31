Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir’i 1-0 yendikten sonra Altay’a 4-1, Hatay’a ise 5-0 yenilen Alanyapspor’da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolar ayrıldı.

Akdeniz ekibi Çağdaş Atan’ın yerine getirmeyi düşündüğü üç isimle temasa geçti. Akdeniz ekibinin gündeminde Tayfun Korkut, Şenol Can ve Levent Şahin bulunuyor. Ancak bu isimlerden Şenol Can’ın pro lisans problemi nedeniyle zor göründüğü, Tayfun Korkut’un ise zor göründüğü öğrenildi.

Bu isimler arasında uzun süre Fatih Terim’in yardımcılığını yapmış Levent Şahin ile görüşmeler devam ediyor.