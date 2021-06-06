Alanyaspor, Sırp oyuncuyu transfer etti

Geçen sezonun başarılı ekiplerinden olan ve büyük takımlara zor anlar yaşatan Aytemiz Alanyaspor, bu başarısını gelecek sezon arttırarak devam ettirmek istiyor. Akdeniz ekibi, transfer çalışmalarına devam ederken, yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Alanyaspor’un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımının kaptanı Nemanja Milunovic’i 2 yıllığına kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Başkan Çavuşoğlu, tecrübeli savunma oyuncusunun Alanyaspor’a katkı sağlayacağına yürekten inandığını söyleyerek, oyuncuya başarı dileklerini iletti. Milunovic de transfer çalışmalarında emek harcayan yetkililere teşekkür etti. Futbolcu, Alanyaspor’u Avrupa sahnesine çıkarmak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonda Caulker, Marafone, Davidson ve Babacar önderliğinde oldukça etkili bir futbol oynamış, birçok flaş galibiyet almıştı.