Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan Falcao 41. maçını kaçırdı

Süper Lig’in 26.haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’da Radamel Falcao 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Kolombiyalı yıldız golcü bu maçla birlikte toplamda 41.kez bir maçın kadrosunda yer alamadı.

Falcao son olarak 2 Ocak tarihindeki Antalyaspor maçında yer almış ve maçta 31 dakika yer aldıktan sonra sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Bu tarihten itibaren tedavi sürecine giren Falcao, uzun süredir devam eden tedavilerin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Ancak yıldız golcü teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanya kafilesinde yer alsa da, maçın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

21 kişilik kadroda Feghouli de yer almadı. Öte yandan Kasımpaşa maçında yedek olan Taylan ve Donk’ta maça yedeklerden girdi.