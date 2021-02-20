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Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan Falcao 41. maçını kaçırdı

Galatasaray’ın Alanyaspor maç kadrosu açıklandı. Radamel Falcao 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Kolombiyalı yıldız bu maçla birlikte 41.maçını kaçırdı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:27
Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan Falcao 41. maçını kaçırdı
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Süper Lig’in 26.haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray’da Radamel Falcao 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Kolombiyalı yıldız golcü bu maçla birlikte toplamda 41.kez bir maçın kadrosunda yer alamadı.

Falcao son olarak 2 Ocak tarihindeki Antalyaspor maçında yer almış ve maçta 31 dakika yer aldıktan sonra sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Bu tarihten itibaren tedavi sürecine giren Falcao, uzun süredir devam eden tedavilerin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Ancak yıldız golcü teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanya kafilesinde yer alsa da, maçın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

21 kişilik kadroda Feghouli de yer almadı. Öte yandan Kasımpaşa maçında yedek olan Taylan ve Donk’ta maça yedeklerden girdi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:27
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FalcaoGalatasarat
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