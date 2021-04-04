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Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanyas Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri

Alanyaspor Süper Lig’in 32.haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Futbol Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Alanya Gençlerbirliği Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

04 Nisan 2021 Pazar 17:40
Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanyas Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 32.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig’de bu sezon aldığı 49 puanla 5’inci sırada yer alan Alanyaspor, 27 puanla 20’inci sırada yer alıp küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar bugün saat 16:00’da başlayacak. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Alanya’da eksikler can sıkıyor

Alanyapsor bu sezon ligde başarılı bir performans sergiliyor. Takımın hücum yollarındaki önemli iki ismi Babacar ve Bareiro bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca takım savunmasının bel kemiği Tzavellas da maçta cezası nedeniyle yer alamayacak. Genç teknik adam Çağdaş Atan’ın bu maçta stoper bölgesinde genç oyuncu Alpay Çelebi’ye şans vermesi bekleniyor.

Öte yandan Alanyaspor’da Efecan ve Caulker sakatlıkları, Ceyhun da kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak diğer isimler arasında yer alıyor.

Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşam beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 17:40
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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGençlerbirliğiSüper LigMaç özetiBeınsports
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