Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanyas Gençlerbirliği youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 32.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig’de bu sezon aldığı 49 puanla 5’inci sırada yer alan Alanyaspor, 27 puanla 20’inci sırada yer alıp küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği’ni yenerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Gençlerbirliği:

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Marafona, Juanfran, Fatih, Siopis, Moubandje, Berkan, Salih, Umut, Tayfur, Davidson, Mustafa PektemekNordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş, Arda, Halil İbrahim, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Lima

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı 4 Nisan Pazar bugün saat 16:00’da başlayacak. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Alanya’da eksikler can sıkıyor

Alanyapsor bu sezon ligde başarılı bir performans sergiliyor. Takımın hücum yollarındaki önemli iki ismi Babacar ve Bareiro bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca takım savunmasının bel kemiği Tzavellas da maçta cezası nedeniyle yer alamayacak. Genç teknik adam Çağdaş Atan’ın bu maçta stoper bölgesinde genç oyuncu Alpay Çelebi’ye şans vermesi bekleniyor.

Alanyaspor Gençlerbirliği maç özeti

Öte yandan Alanyaspor’da Efecan ve Caulker sakatlıkları, Ceyhun da kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak diğer isimler arasında yer alıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşam beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

Alanyaspor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.