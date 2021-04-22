Alanyaspor – Gaziantep maçı sonuçlandı

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda bugün gerçekleşesenmaçı 3-2 sonuçlandı. Maçın galibi Alanyaspor oldu. 19. ve 53. Dakikada attığı gollerle günün gözdesi Mustafa Pektemek oldu.’ın 45+1’de atmış olduğu gol ile birlikte Alanyaspor 3-2 Gaziantep’i mağlup etmeyi başardı. Maç sonucu Ayetmiz Alanyaspor 55 puana ulaştı. Gaziantep Futbol Kulübü ise 51 puanda. Maç sırasında 29 Nisan 2019 günü Alanyasporlu futbolcuların minibüslerinin devrilmesiyle hayatını kaybeden’ın anısına Sural’ın forması gösterildi. Kaza sırasında minibüste bulunan ve yaralanan Steven Caulker, 45+1’de attığı golün ardından Sural’ın formasını gösterdi.