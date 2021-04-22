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Alanyaspor – Gaziantep maçı sonuçlandı

Alanyaspor ile Gaziantep arasında oynanan maçın galibi Alanyaspor oldu. Karşılaşma 3-2 sona erdi.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:57
Alanyaspor – Gaziantep maçı sonuçlandı
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Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda bugün gerçekleşesen AlanyasporGaziantep maçı 3-2 sonuçlandı. Maçın galibi Alanyaspor oldu. 19. ve 53. Dakikada attığı gollerle günün gözdesi Mustafa Pektemek oldu. Steven Caulker’ın 45+1’de atmış olduğu gol ile birlikte Alanyaspor 3-2 Gaziantep’i mağlup etmeyi başardı. Maç sonucu Ayetmiz Alanyaspor 55 puana ulaştı. Gaziantep Futbol Kulübü ise 51 puanda. Maç sırasında 29 Nisan 2019 günü Alanyasporlu futbolcuların minibüslerinin devrilmesiyle hayatını kaybeden Josef Sural’ın anısına Sural’ın forması gösterildi. Kaza sırasında minibüste bulunan ve yaralanan Steven Caulker, 45+1’de attığı golün ardından Sural’ın formasını gösterdi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:57
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAlanyasporSteven CaulkerJosef Sural
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