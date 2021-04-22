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Alanyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya 3 - 2 Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Alanyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Alanya - Gaziantep Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:49
Alanyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya 3 - 2 Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında ligin iki iyi futbol oynayan ekibi Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Alanyaspor bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 52 puanla 6’ıncı sıraya yerleşti.

Deplasman ekibi Gaziantep ise bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 51 puanla 7’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Efkan, Berkan, Davidson, Efecan, Babacar

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Djilobdji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

Gaziantep’te Sa Pinto dönüyor

Gaziantep FK teknik direktörü Ricardo Sa Pinto 3 maçlık cezasını tamamladı. Portekizli teknik adam Alanyaspor maçıyla birlikte takımın başına dönecek. Ayrıca kritik karşılaşma öncesi Gaziantep FK’de Güray Vural’ın cezası, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık ve Alin Tosca’nın sakatlıkları bulunuyor.

Alanya çıkışa geçmek istiyor

Ligde çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi alan Alanyaspor Gaziantep maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Akdeniz ekibinde bu maç öncesi yalnızca Hasan Hüseyin eksik olarak yer alıyor. Uzun süredir tam kadro maça çıkamayan Alanyaspor’da eksiklerin dönmesiyle birlikte Gaziantep maçında mutlak galibiyet bekleniyor.

Hakem Suat Arslanboğa

Büyük heyecana sahne olacak Alanyaspor Gaziantep FK maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak?

Alanyaspor Gaziantep FK maçı 22 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor Gaziantep FK maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
VideoligMaç özetiGaziantep FKAlanyaspor
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