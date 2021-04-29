Alanyaspor Fenerbahçe maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 38’inci haftasında Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde olan sarı kanarya bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise Avrupa biletini almak adına kritik maçtan puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak olan Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1’den ekranlara gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Muhtemel 11’ler

Alanyaspor:

Fenerbahçe:

Fenerbahçe’de eksikler düşündürüyor

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaHarun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe’de eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Zorlu Alanya deplasmanı öncesi sakatlıkları devam eden Altay, Sadık ve Perotti ile kart cezalısı İrfan Can maç kadrosuna alınmadı. Gökhan Gönül ve Mesut Özil’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Alanya tam kadro

Ligde geçen sezon Avrupa biletini alan Alanyaspor bu senede aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Akdeniz ekibi ligin son haftalarında düşüş yaşasa da, oynadıkları futbolla dikkatleri çekiyor. Fenerbahçe karşısında Alanyaspor’un tek eksiği karantinada olan Hasan Hüseyin Acar olarak öne çıkıyor. Sakatlığını atlatan Babacar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

10’uncu randevu

Lig tarihinde iki takım daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 5 kez kazanırken Alanyaspor iki kez kazandı. İki takım arasındaki iki maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 5 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Fenerbahçeli taraftarlar da Alanyaspor maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Alanya maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

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Alanya Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.