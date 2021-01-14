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Alanyaspor çeyrek finalde! Alanyaspor 4-1 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda Alanyaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 4-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Erzurumspor ise kupanın dışında kaldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:45
Alanyaspor çeyrek finalde! Alanyaspor 4-1 BB Erzurumspor
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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor ile BB Erzurumspor karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi Alanyaspor 4-1 kazandı. Alanyaspor’un gollerini, 14. ve 57. dakikalarda Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Davidson kaydetti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Alanyaspor, çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Erzurumspor’un tek golü ise 7. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti. Bu sonuçla kupadan elenen Erzurumspor, yüzünü lige çevirdi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:45
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıZtkAlanyasporErzurumspor
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