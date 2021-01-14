Alanyaspor çeyrek finalde! Alanyaspor 4-1 BB Erzurumspor

14 Ocak 2021 Perşembe 20:45
Ziraat Türkiye Kupası
’nda son 16 turu maçları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor
ile BB Erzurumspor
karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi Alanyaspor 4-1 kazandı. Alanyaspor’un gollerini, 14. ve 57. dakikalarda Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Davidson kaydetti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Alanyaspor, çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.
Erzurumspor’un tek golü ise 7. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti. Bu sonuçla kupadan elenen Erzurumspor, yüzünü lige çevirdi.
Son Güncelleme: 14.01.2021 20:45
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