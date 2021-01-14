Alanyaspor çeyrek finalde! Alanyaspor 4-1 BB Erzurumspor

’nda son 16 turu maçları oynanmaya devam ediyor. Günün ilk maçındaile BBkarşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi Alanyaspor 4-1 kazandı. Alanyaspor’un gollerini, 14. ve 57. dakikalarda Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Davidson kaydetti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Alanyaspor, çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Erzurumspor’un tek golü ise 7. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti. Bu sonuçla kupadan elenen Erzurumspor, yüzünü lige çevirdi.