Alanyaspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Maç kaç kere durdu?

Süper Lig’in 12. Haftasında gerçekleşen mücadelede yüksek performansları ile şampiyonluk adayı olan Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligin iki güçlü takımı olan Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yaptıkları karşılaşmada kozlarını paylaştı. 2-1’lik bir skor ile Alanyaspor’un lehine sonuçlanan karşılaşma sonrası Beşiktaşlı bazı taraftarlar Twitter üzerinden kural ihlali olduğunu iddia eden bazı paylaşımlarda bulundular.

Koronavirüs salgını nedeni ile alınan yeni kararlarda, bir takıma maç süresince 5 kez oyuncu değiştirme hakkı veriliyor. Ancak bu değişikliğin yapılması için takımların oyunu yalnızca 3 kez durdurma hakları oluyor. Maç sonrası gelen iddialarda ise Alanyaspor’un maçı 3 değil 4 kez durdurduğu yer alıyor.

Ancak bu iddialarda bir yanlışlık var. Alanyaspor karşılaşma boyunca oyunu kurallar çerçevesinde 3 kez durdurdu. Oyunculardan Sertaç, Bakasetas ve Davidson oyundan aynı anda çekildi. Buna karşın bazı futbol sonuç uygulamalarında oyunun 4 defa durdurulduğu belirtiliyor. Hata da buradan ortaya çıkıyor.