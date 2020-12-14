Alanyaspor-Beşiktaş maçında kural hatası var mı? Maç kaç kere durdu?

Süper Lig’in 12. Haftasında gerçekleşen mücadelede yüksek performansları ile şampiyonluk adayı olan Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligin iki güçlü takımı olan Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yaptıkları karşılaşmada kozlarını paylaştı. 2-1’lik bir skor ile Alanyaspor’un lehine sonuçlanan karşılaşma sonrası Beşiktaşlı bazı taraftarlar Twitter üzerinden kural ihlali olduğunu iddia eden bazı paylaşımlarda bulundular.
Ancak bu iddialarda bir yanlışlık var. Alanyaspor karşılaşma boyunca oyunu kurallar çerçevesinde 3 kez durdurdu. Oyunculardan Sertaç, Bakasetas ve Davidson oyundan aynı anda çekildi. Buna karşın bazı futbol sonuç uygulamalarında oyunun 4 defa durdurulduğu belirtiliyor. Hata da buradan ortaya çıkıyor.