Alanyaspor Beşiktaş maç özeti izle! 2 - 1 Alanya BJK golleri ve özeti

Alanyaspor- Beşiktaş Maçı Özeti! Goller ve Maç Özeti!

Heyecanın dorukta olduğu Alanyaspor- Beşiktaş maçı sonuçlandı!! Alanyaspor, rakibi Beşiktaş’ı 2 golle mağlup etti!

2-1 biten heyecanlı maçta, yüksek başlayan takım Alanyaspor oldu. Süper Lig’in 12. Haftasında izleyicide büyük heyecan yaratan maçın kazananı lider Alanyaspor oldu.

Beşiktaş’ın tek golü Aboubakar tarafından penaltıdan atıldı!

26. dakikada Atilla Karaoğlan’ın çaldığı penaltı düdüğü ile Alanyaspor büyük bir avantaj yakaladı. Bakasetas’ın golü ile Alanyaspor 1-0 öne geçmiş oldu!

İkinci yarıya hızlı başlayan takım ise Beşiktaş oldu. Üst üste pozisyonlar bulan takım yine de zafere ulaşamadı.

Maçın 80. Dakşkasında Bakasetas tekrar sahneye çıktı ve takımını bir kere daha gol sevinciyle buluşturdu. Bu gol ile Alanyaspor 2-0’lık bir öne geçiş yaşadı.

Maçın 90. Dakikasında Beşiktaş bir penaltı fırsatı yakaladı ve penaltıyı kullanan Aboubakar bu durumu iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu!

Heyecanlı karşılaşma sonucu Alanyaspor 26 puanla zirveye tek başına yerleşti ve bu maö sonucu Beşiktaş 19 puan ile 4. Sırada kendine yer buldu.

Erman Toroğlu da penaltı kararını değerlendirdi ve pozisyonun açık bir şekilde penaltı olduğu yorumunu yaptı.