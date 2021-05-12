Alanyaspor BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında ligin dişli ekibi Alanyaspor küme düşmeme mücadelesi veren BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Alanyaspor bu maç öncesinde ligde 57 puanla 7’inci sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ise 37 puanla 19’uncu sırada yer alıyor.

Alanyapsor BB Erzurumspor maçı saat kaçta?

Alanyaspor BB Erzurumspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

4’ü kez rakipler

İki takım Süper Lig’de daha önce 3 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda her iki takım birer kez galibiyet elde etti. 1 maç ise berabere bitti. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1’lik skorla sonuçlandı.

Yılmaz Vural ayrıldı

BB Erzurumspor’da takımın başında getirilen Yılmaz Vural geçen hafta Kasımpaşa maçının kaybedilmesinin ardından takımdan ayrıldı. Tecrübeli teknik adam Erzurumspor ile başarılı bir performans gösterse de, oyuncularla yaşanan sorunlarla gündem olmuştu.

Alanyaspor Erzurum maç özeti

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Alanyaspor BB Erzurumspor karşılaşması kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor için son şans olacak. Ligde maç fazlası bulunan Erzurumspor bu maçla ligdeki son maçına çıkacak.

Alanyaspor BB Erzurumspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.