Alanyaspor, Başakşehir karşısında 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig’de 16. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Bu maçlardan bir tanesi de Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir arasında oynandı. Alanya’da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynan mücadeleyi ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini: Bareiro, Moubandje ve Tayfur Bingöl kaydetti. Bu sonuçla puanını 30’a yükselten Aytemiz Alanyaspor, maç fazlasıyla Süper Lig’in yeni lideri oldu.
Maçı 3-0 kaybeden deplasman ekibi Medipol Başakşehir; Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Visca, İrfan Can, Mahmut, Deniz, Crivelli on biriyle sahaya çıktı. Maçtan puan alamayan konuk ekip, 16 puanda kaldı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan son şampiyon Başakşehir, Süper Lig’de 16. sırada bulunuyor. Başakşehir önümüzdeki hafta evinde, BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.