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Alanyaspor, Başakşehir karşısında 3 puanı 3 golle aldı!

Süper Lig’in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 3-0’lık net bir skorla kazandı. Puanını 30’a yükselten Alanyaspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

02 Ocak 2021 Cumartesi 21:18
Alanyaspor, Başakşehir karşısında 3 puanı 3 golle aldı!
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Süper Lig’de 16. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Bu maçlardan bir tanesi de Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir arasında oynandı. Alanya’da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynan mücadeleyi ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini: Bareiro, Moubandje ve Tayfur Bingöl kaydetti. Bu sonuçla puanını 30’a yükselten Aytemiz Alanyaspor, maç fazlasıyla Süper Lig’in yeni lideri oldu.

 

Karşılaşma saat 16:00’da başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleye, ev sahibi ekip şu 11’le çıktı: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro. Ev sahibinin gollerini, 19. dakikada Bareiro, 27. dakikada Moubandje ve 83. dakikada oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl kaydetti. Puanını 30’a yükselten ev sahibi, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

 

Maçı 3-0 kaybeden deplasman ekibi Medipol Başakşehir; Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Visca, İrfan Can, Mahmut, Deniz, Crivelli on biriyle sahaya çıktı. Maçtan puan alamayan konuk ekip, 16 puanda kaldı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan son şampiyon Başakşehir, Süper Lig’de 16. sırada bulunuyor. Başakşehir önümüzdeki hafta evinde, BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.



Son Güncelleme: 02.01.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAlanyasporBaşakşehirAlanya Başakşehir
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