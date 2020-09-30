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Alanya’nın başarılı oyuncusu Cisse Kadıköy’e doğru!

Alanyaspor’unn başarılı oyuncusu Papiss Cisse, Fenerbahçe’ye transferini tamamlamak için İstanbul’a geldi. Erol Bulut ile telefonda görüştüğünü aktaran Senegalli, henüz bir anlaşma olmadığını da belirtti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:48
Alanya’nın başarılı oyuncusu Cisse Kadıköy’e doğru!
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Transfer dönemi içinde takıma eklediği yeni isimlerle gündeme gelen Fenerbahçe bu defa Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Papiss Cisse için harekete geçti. Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli ekip Cisse ile transfer hakkında konuşmak için oyuncuyu İstanbul’a davet etti.


Senegalli oyuncu transfer üzerine görüşmek için İstanbul’a gitti. Daha önce Emre Belözoğlu ile telefonda görüşen Cisse Erol Bulut ile transfer hakkında konuşacak.

Havaalanında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Papiss Cisse, Erol Bulut ile birlikte çalışmayı çok istediğini, fakat şimdilik herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi. Fiziksel durumunda herhangi bir problem olmadığını da aktardı. Beşiktaş ile bir görüşme olup olmadığının sorulması üzerine ise böyle bir görüşmenin olmadığını bildirdi.

Yapılan görüşmeler ardından Papiss Cisse’nin Fenerbahçe renklerine 2 senelik sözleşme ile bağlanacağı düşünülüyor. Başarılı oyuncu Alanyaspor forması altında çıktığı 58 karşılaşmada 38 gole imza atarak 2 asist yapmıştı.



Son Güncelleme: 30.09.2020 19:48
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Anahtar Kelimeler:
TransferFenerbahçeAlanyasporPapiss Cisse
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