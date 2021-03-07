Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın borcunu açıkladı

Jimnastik Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı birinci olağan divan kurulu programında Beşiktaş’ın mali durumuna ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, Beşiktaş’ın parasına kimsenin dokunamayacağını, kimsenin kafasında soru işareti olmaması gerektiğini, kendilerinin yönetim olarak gereken şeffaflığı göstereceklerini, borcun gitgide düştüğünü, gitgide daha çok düşeceğini ifade etti. Biz bu kulübe başkan olmadan önce dolar kuru daha düşüktü diyen Çebi, geldiklerinden sonra 200 milyon TL kadar dolar kuru farkı oluştuğunu söyledi. Durum böyle olmasından dolayı kulübün borcunun da arttığını söyleyen Çebi, bizler gerekli iradeyi ortaya koyarak bu kulübün borcunu sıfıra indirmeye çalışacağız dedi. Konuyla alakalı sözlerini devam ettiren Çebi, hiçbir zaman yumuşak başlı olmayacaklarını ifade ederek gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını söyledi.