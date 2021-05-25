Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj olay oldu.

Başkanı’in, geçen sezonda yapılan küme düşmenin kaldırılma kararının bu sene uygulanmayacağını açıklaması üzerine Çakar’ın Twitter hesabıdan paylaştığı mesajı sosyal medyada gündem oldu. İşte Ahmet Çakar’ın olay yaratan paylasımı…