Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajı sosyal medyada gündem oldu. Çakar, bu sezon bütün liglerde küme düşmenin kaldırılacağını söyledi.
25 Mayıs 2021 Salı 22:22
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Ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj olay oldu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, geçen sezonda yapılan küme düşmenin kaldırılma kararının bu sene uygulanmayacağını açıklaması üzerine Çakar’ın Twitter hesabıdan paylaştığı mesajı sosyal medyada gündem oldu. İşte Ahmet Çakar’ın olay yaratan paylasımı…
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