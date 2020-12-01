Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de sunuculuğunu yaptığı Derin Futbol programında Rıdvan Dilmen hakkında ağır laflar konuştu.

İşte Ahmet Çakar’ın Derin Futbol programında dile getirdiği sözler;

”30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu’na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir’e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen’e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten’e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan’a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark’a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı’ya zımmen bana zımmen Sinan Engin’e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV’ye kimine FETÖ’cü diyerek kimine ‘Sizde 245 insanın kanı var’ diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ’cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı.

“SÜREKLİ CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI KULLANIYOR”

Bu cinlikleri bırak. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun? Ayıptır ya. Sen bir de iyi alıştın ha. Savcılar göreve. Onlar FETÖ’cü savcılar göreve.”

MHK Başkanı Serdar Tatlı’yı Rıdvan Dilmen’in getirdiği şeklinde kamuoyunda bir algının oluştuğunu belirten Çakar, ”Serdar Tatlı’yı Rıdvan getirdi diyen ben değilim, insanlar bunu söylüyor. Ben böyle bir şey demedim. Bu da hakemleri etkiliyor. Hakemlerden biri sıkıntısını bana dile getirdi. Bana Fener düşmanı diyorsunuz ya aslında en büyük düşmanlığı sen yapıyorsundur.” İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda NTV kanalında yaptığı açıklamalarda “Futbolda temiz eller operasyonu” yapılmasının şart olduğunu dile getiren Dilmen, spor camiasında birkaç kişini ismini verdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu.