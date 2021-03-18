Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?

Bir zamanlar ekranların sevilen yüzü eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama gündeme bomba gibi düştü. Neden söylediği halen bilinmeyen Çakar, sektörü bırakıyor mu merak konusu oldu.

Twitter üzerinden yazdığı, ''Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim.'' notu büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar hayranlarının aklını karıştıran bu açıklamanın ardında yatan sebepler neler, gözler Ahmet Çakar'a çevrildi.

Çakar, bu duruma netlik kazandırmamış iken, hayranları bu açıklamayı yaptığı programı bırakacak olduğunu düşünerek o yönde yorum yaptı.

Çakar, faal bir hakemle görüştüğünde kendisine, ''Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar'' dediğini birkaç yayında söyledi.

Açıklamaların arkasını merak eden Fenerbahçe, Çakar'a bunu kimin söylediğini ortaya çıkarmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) araştırmasını isteyerek, kamuoyuna açıklama yapmasını söyledi.

Çakar, bu gelişmelerin ardından hakem arkadaşını satmayacağını söyleyerek şu sözleri sosyal medya aracılığıyla duyurdu; ''Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem.'' dedi.

TFF, Çakar'a bunu kimin söylediğini bulmak açısından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptıklarını bildirdi. Çünkü Çakar, bu iddiayı birçok programda dile getirince dikkatleri çekti. Dolayısıyla Fenerbahçe, bunun açıklanması için TFF'den gereğini yapmasını istedi.