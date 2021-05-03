Ahmet Çakar motosikletle duvara çarptı

Eski hakem ve yorumcu olan Ahmet Çakar, son dakika haberine göre motosikleti ile büyük bir kaza atlattığı öğrenildi. Beyaz TV ekranlarında ‘Beyaz Spor’ programında futbol yorumcusu olarak görev alan Çakar, kendi motosikleti ile hızını alamayıp duvara çarptı. Ciddi kaza atlatan eski hakem ölümden döndü. Boynunun kopabileceği bir kaza atlatan sporcu, geçmiş yıllarda saldırganlardan 5 kurşun yediği günleri hatırladığını açıkladı. Ahmet Çakar: “Birden o ana gittim, ölümü hissettim" dedi.





Kaza yaptığını hisseden yorumcu, eski zamanlardan mermi yediği günleri hatırladığını ölümü hissettiğini açıkladı. Hızını alamayarak Beyaz TV stüdyosu duvarına çarpan yorumcu korku dolu anlar yaşattı. İşte o anlardan birkaç görüntüler haberimizde





