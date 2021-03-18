Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?

Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar’ın Twitter’da hakkınızı helal edin . Hepinize teşekkür ediyorum dediği kaydedildi .

Ahmet Çakar programı bıraktı mı?

Çakar’ın Twitter hesabından paylaştığı tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Beyaz Tv’de ayrılması ve yorumculuğu bıraktığına dair kanıtlanmış bir bilgi henüz yok .

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu olan Rıdvan Dilmen , geçtiğimiz günlerde futbol yorumculuğunu ve NTV’de bulunan programdan ayrıldığını söylemişti.

Ünlü yorumcu Çakar’ın daha Beyaz Tv’deki programı bıraktığı resmiyet kazanmadığı için yerine gelecek kişinin kim olduğu bilinmemektedir.