Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?

Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar’ın Twitter’da hakkınızı helal edin . Hepinize teşekkür ediyorum dediği kaydedildi .
Ahmet Çakar programı bıraktı mı?
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu olan Rıdvan Dilmen , geçtiğimiz günlerde futbol yorumculuğunu ve NTV’de bulunan programdan ayrıldığını söylemişti.
Ünlü yorumcu Çakar’ın daha Beyaz Tv’deki programı bıraktığı resmiyet kazanmadığı için yerine gelecek kişinin kim olduğu bilinmemektedir.
Son Güncelleme: 18.03.2021 16:18