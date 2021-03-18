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Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol , futbol severler tarafından sürekli takip edilmektedir. Programın yorumcularından biri olan Ahmet Çakar ,attığı tweet sonrası programı bırakacağı iddia edildi. Peki Ahmet Çakar programdan ayrılıyor mu? İşte İddialarla ilgili bilgiler...

18 Mart 2021 Perşembe 16:18
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Ahmet Çakar Ertem Şener'in programına geçer mi?
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Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Ahmet Çakar’ın  Twitter’da hakkınızı helal edin . Hepinize teşekkür ediyorum dediği kaydedildi .

Ahmet Çakar programı bıraktı mı?

Çakar’ın Twitter hesabından paylaştığı tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Beyaz Tv’de ayrılması ve yorumculuğu bıraktığına dair kanıtlanmış bir bilgi henüz yok .

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu olan Rıdvan Dilmen , geçtiğimiz günlerde futbol yorumculuğunu ve NTV’de bulunan programdan ayrıldığını söylemişti.

Ünlü yorumcu Çakar’ın daha Beyaz Tv’deki programı bıraktığı resmiyet kazanmadığı için yerine  gelecek kişinin kim olduğu bilinmemektedir.



Son Güncelleme: 18.03.2021 16:18
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Ahmet çakarBeyaz Futbol
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