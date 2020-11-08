Ahmed Musa ocakta Galatasaray'a gelebilir!

Hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray yaz transfer döneminde görüştüğü Al Nasr forması giyen Ahmed Musa’dan müjdeli haber geldi.
Al-Nasr’da yapamadı
Yaz transfer döneminde de adı sürekli Galatasaray ile anılan 28 yaşında ki sol kanat oyuncusu ocak ayında Galatasaray’a gelebilir.
Değeri 2.5 milyon Euro
Onyekuru’nun oyun tarzı ile aynı olarak oynayan Musa defans arkasına yaptığı koşular ve hızı ile dikkat çekiyor. Yılık maliyeti 2.5 milyon Euro olan Musa Al-Nasr ile sözleşmesini feshettiği için Finansal Fair Play şartlarında da sorun olmayacak. Oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Son Güncelleme: 08.11.2020 18:50