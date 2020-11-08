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Ahmed Musa ocakta Galatasaray'a gelebilir!

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Ahmed Musa Al-Nasr ile olan sözleşmesini feshederek boşa düştü. Oyuncunun bonservissiz olması sonrasında Galatasaraylı yöneticiler oyuncu hakkında bilgi almak için harekete geçti. Yapılan açıklamalara göre Ahmed Musa ocak ayında Türkiye'ye gelebilir.

08 Kasım 2020 Pazar 18:50
Ahmed Musa ocakta Galatasaray'a gelebilir!
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Hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray yaz transfer döneminde görüştüğü Al Nasr forması giyen Ahmed Musa’dan müjdeli haber geldi.


Al Nasr’da forma giyen Ahmed Musa takımı ile olan sözleşmesini fesh ederek boşa düştü. Fatih Terim’in ısrarla istediği Ahmed Musa için yönetim oyuncu hakkında bilgi almak için iletişim kurmaya çalışırken Nijeryalı oyuncunun Galatasaray’a yakın olduğu belirtildi. 2018 Dünya Kupasında gösterdiği üstün performans ile 16.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr’a transfer olan Musa bekleneni veremeyerek sürekli geri gitti.

Al-Nasr’da yapamadı

Yaz transfer döneminde de adı sürekli Galatasaray ile anılan 28 yaşında ki sol kanat oyuncusu ocak ayında Galatasaray’a gelebilir.

Değeri 2.5 milyon Euro

Onyekuru’nun oyun tarzı ile aynı olarak oynayan Musa defans arkasına yaptığı koşular ve hızı ile dikkat çekiyor. Yılık maliyeti 2.5 milyon Euro olan Musa Al-Nasr ile sözleşmesini feshettiği için Finansal Fair Play şartlarında da sorun olmayacak. Oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Ahmed MusaGalatasarayAra TransferAl Nasr
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