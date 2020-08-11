AEK'in golcü ismi Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, mejanerler aracılığıyla yeni isimler duymaya başladı.

Oyuncunun gelmek istediği belirtiliyor

Sarı lacivertli kulüp’de forma giyen 26 yaşındakiile ilgilenmeye başladı. 2 milyon Euro bonservis bedeli istenen Hırvat forvet, yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep etti.

Daha iyi liglerde forma giymek istediği aktarılan 26 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye transfer olduğu kulübe iletildi. Sarı lacivertli oyuncular satış yapmaları halinde transferi gündemine alacak.

Forvet, forvet arkası ile kanatlarda forma giyebilen Livaja, geçtiğimiz sezon 41 müsabakada forma giydi ve takımına 15 gol – 13 asistle katkıda bulundu.