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AEK'in golcü ismi Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir

AEK'te Hırvat golcü Marko Livaja Fenerbahçe'ye önerildi. Livaja'nın sarı lacivertli kulübün yolunu tutabileceği belirtiliyor.

11 Ağustos 2020 Salı 22:26
AEK'in golcü ismi Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir
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Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, mejanerler aracılığıyla yeni isimler duymaya başladı.


Sarı lacivertli kulüp AEK’de forma giyen 26 yaşındaki Marko Livaja ile ilgilenmeye başladı. 2 milyon Euro bonservis bedeli istenen Hırvat forvet, yıllık 2.2 milyon Euro maaş talep etti.

Oyuncunun gelmek istediği belirtiliyor

Daha iyi liglerde forma giymek istediği aktarılan 26 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye transfer olduğu kulübe iletildi. Sarı lacivertli oyuncular satış yapmaları halinde transferi gündemine alacak.

Forvet, forvet arkası ile kanatlarda forma giyebilen Livaja, geçtiğimiz sezon 41 müsabakada forma giydi ve takımına 15 gol – 13 asistle katkıda bulundu.



Son Güncelleme: 11.08.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
AEKFenerbahçeMarko Livaja
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