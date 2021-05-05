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Adriano, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı!

Brezilya’nın efsane futbolcusu Adriano, ünlü Maracana Stadı’nda bulunan şöhretler müzesinde yer alacağını duymasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Detaylar haberimizde...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:15
Adriano, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı!
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Brezilya’nın efsane futbolcusu Adriano, Maracana Stadyumu'nda bulunan Walk of Fame'e(şöhretler müzesi) alınacağını duymasının ardından sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

39 yaşında olan eski Inter forveti, futbolun en fenomen golcüleri arasında olarak 2016 senesinde kariyerini sonlandırmıştı.

Adriano'nun ismi, eski takım arkadaşlarının ve idollerin ayak izlerinin bulunduğu dünyanın en ünlü stadyumları arasında yer alan Maracana Stadyumu'nda olacak.

Hayatının en sevinçli günlerinden birisini yaşayan Brezilyalı, bu mutluluğunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

"Maracana’ya ayak izimin koyulacağı haberini aldığımda. Her şey için teşekkürler”

Haberin basına yansıması sonrasında gazetecilere şu ifadeleri verdi: "Çok heyecanlıyım. Bu her zaman benim hayalim olmuştur."

Koronavirüs salgınından dolayı kısa zaman içerisinde düzenlenemeyecek olan tören için organizatörler bu olayın kutlanması için taraftarların bir araya gelmesini bekliyor.

Ünlü Maracana Stadı'nda yer alan şöhretler müzesinde Ronaldinho, Pele, Ronaldo ve Garrincha gibi efsanelerinde ayak izlerini bulunduruyor.

İtalya'da Inter ve Roma formalarını terleten Adriano, Brezilya Milli Takımının formasını 20 defa sırtına geçirdi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:15
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaAdrianoFutbolcuWalk Of Fameşöhretler Müzesi
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