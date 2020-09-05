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Adil Rami Portekiz yolcusu!

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fransız stoper Adil Rami gösterdiği kötü performans nedeni ile gelecek sezon kadro planlamasında bulunmuyordu. Takımlara önerilen Rami'nin Portekiz ekiplerinden Boavista ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 22:54
Adil Rami Portekiz yolcusu!
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Geçtiğimiz sezonda stoper arayışlarını ve eksiklerini Adil Rami ile çözmek için Fransız yıldızı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, Rami’den istediği performansı alamayınca bu sezon göndermeye karar verdi.


Kulüp tarafından bugün yapılan açıklamada Rami’nin Portekiz ekipleri Boavista ile sözleşme imzaladığı belirtildi. 34 yaşında ki yıldız stoperin 2 yıllık sözleşme teklifine evet dediği belirtildi.

Fenerbahçe forması ile toplamda 7 maça çıkan Rami performansı ile beğenilmemiş ve kadro dışı kalmıştı.



Son Güncelleme: 05.09.2020 22:54
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Anahtar Kelimeler:
Adil RamiFenerbahçeBoavista
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