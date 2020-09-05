Adil Rami Portekiz yolcusu!

Geçtiğimiz sezonda stoper arayışlarını ve eksiklerini Adil Rami ile çözmek için Fransız yıldızı transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, Rami’den istediği performansı alamayınca bu sezon göndermeye karar verdi.

Kulüp tarafından bugün yapılan açıklamada Rami’nin Portekiz ekipleri Boavista ile sözleşme imzaladığı belirtildi. 34 yaşında ki yıldız stoperin 2 yıllık sözleşme teklifine evet dediği belirtildi.

Fenerbahçe forması ile toplamda 7 maça çıkan Rami performansı ile beğenilmemiş ve kadro dışı kalmıştı.